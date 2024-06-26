الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال الشمالية خلال الليل".

واشارت الى ان "لبنان لا يزال تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية والعراق، والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت ، حيث تبدأ بالانحسار تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة يوم الأحد وتعود الى معدلاتها الموسمية".

وحذّرت من "التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تلامس الـ38 درجة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر".

واشارت الى أن "طقس الخميس، غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال الشمالية خلال الليل".

واوضحت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر،و يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترات الصباحية والليلية".

وذكرت أن "طقس السبت غائم جزئيا مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا".