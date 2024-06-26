لجنة الشؤون الخارجية تابعت موضوع جوازات السفر البيومترية للمغتربين

أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الى انه "كان لدينا لقاء مع وزارة الخارجية والامن العام في ما يتعلق بجوازات السفر البيومترية، وايمانا منا بدور المغترب في الخارج أحببنا ان نعرف كيف ستؤمن للمغترب في الخارج، وتواصلنا مع وزير الخارجية واللواء الياس البيسري. وأحببنا ان نعرف اقتراحات الحلول للمساهمة في حل هذه المسألة"، مؤكدا ان "هناك تفهم كامل للشق المتعلق بقانونية اصدار الباسبورات والتحقق من المستندات المطلوبة. سننتظر ان تأتي الاقتراحات، ومن بينها وضع ماكينات للبصمات. تبقى الامور التقنية لتركيبها في السفارات، اضافة الى تأمين المستندات" .
اضاف: "اللقاء الثاني كان مع لجنة الاغتراب في نقابة المحامين لتضعنا في نشاطاتها لتسهيل عمل المغترب في الخارج، اضافة الى موضوع التشريعات للمغترب وأمور اخرى".
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