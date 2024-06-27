عاجل.. إصابة 19 شخصًا جراء هجمات جوية للعدوان جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 19 شخصًا جراء عدوان إسرائيلي استهدف مدينة النبطية بجنوب لبنان، صباح اليوم الخميس.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا بصاروخين من نوع جو-أرض مستهدفًا مبنى مؤلفًا من طابقين في حي المشاع بمدينة النبطية، ما أسفر عن إصابة 19 شخصًا، وتدمير المبني بالكامل، بالإضافة إلى أضرار بعشرات المنازل والسيارات.

وأوضحت أن الإصابات من بينها 14 بالاختناق، و5 جرحى في محيط المنزل المستهدف، مشيرة إلى أنَّ الغارة حولت المنطقة المحيطة بالمبنى المستهدف إلى ساحة حرب حقيقية، ما استدعى حضور سيارات الإسعاف فورًا إلى مكان الغارة.

وتعد تلك هي الغارة الأولى التي تتعرض لها مدينة النبطية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.

