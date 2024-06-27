المتهم في "مذبحة عزبة رستم" يمثل الجريمة أمام النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

اصطحبت قوة من مباحث مركز قطور المتهم بقتل والدته واثنين من أشقائه إلى مسرح ارتكاب الجريمة، مساء اليوم الخميس لتمثيل الجريمة أمام النيابة العامة.

وقتل المتهم أفراد أسرته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مذبحة رستم الأسرية"، بتمثيل الجريمة أمام فريق من النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن اعترف بارتكابها بقصد القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطار ببلاغ أحدى السيدات، مقيمة بذات الناحية بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية خاصة بأقاربها وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة.

بالانتقال والفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه فى آدميتها وصاروخ كهربائى عليه آثار دماء، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الغربيـة بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها (مقيمين بالمنزل المشار إليه) وأن وراء إرتكاب الواقعة نجل وشقيق المجنى عليهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قوات الأمن ضبطه بمكان إختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر_الشيخ بمدينة بلطيم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له.