أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالإشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكرية استهدفت بعددٍ من الصواريخِ هدفاً حيوياً في حيفا".

كانت هذه تفاصيل خبر المقاومة الاسلامية في العراق: نفّذنا بالإشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكرية في حيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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