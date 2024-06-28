بعد مناظرته مع ترامب.. وسائل إعلام أمريكية: أداء بايدن يثير الذعر.. والحزب الديمقراطي يدرس الدفع بمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن أنصار الحزب الديمقراطي، يشعرون بالذعر بسبب أداء الرئيس جو بايدن خلال مناظرته المتلفزة مع سلفه دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قوله: "ليس هذا ما كنا ننتظره من جو بايدن. لقد جلب الألم للكثير من الناس. الأمر لا يتعلق بالذعر فقط، فما رأيناه اليوم تسبب في الألم كذلك".

من جهتها، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن 3 مصادر مقربة من الديمقراطيين، بأن بعض ممثلي الحزب الديمقراطي الأمريكي باشروا بمناقشة نشطة لإمكانية استبدال الرئيس الحالي جو بايدن بمرشح آخر في الانتخابات الرئاسية وذلك بعد فشله في المناظرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء حزب بايدن شعروا بالذعر، بسبب فشله في المناظرة مع دونالد ترامب، وهم يناقشون الآن بنشاط "ما كان لا يجوز مناقشته": استبدال رئيس الدولة الحالي في السباق الانتخابي بمرشح آخر.

كما نقلت الصحيفة عن أحد المصادر الديمقراطية قوله: "لا شك في أن بايدن يجب أن يرحل".

وأمس الخميس، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وتمت للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وقامت كافة شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى ببث هذا الحدث.