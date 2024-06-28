تمديد الاقتراع بالانتخابات الرئاسية في إيران للمرة الثالثة حتى منتصف الليل

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عن تمديد الاقتراع للمرة الثالثة وذلك لساعتين حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وبدأت عملية التصويت على الساعة 08.00 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر انتهاؤها عند الساعة السادسة، لكن السلطات مددتها 6 ساعات.

ويحق لنحو 62 مليون ناخب الادلاء بأصواتهم، من أصل عدد السكان الكلي البالغ 88 مليون نسمة. وتجري عملية التصويت في أكثر من 59 ألف مركز في مختلف أنحاء البلاد.

وأفادت التقارير بأن مراكز الاقتراع في العاصمة طهران شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين.