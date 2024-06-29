المجلس الدولي لحقوق الإنسان كرم الاب شربل بوعبود واللواء إبراهيم

كرم المجلس الدولي لحقوق الإنسان رئيس المعهد الفني الأنطوني ونقيب الايقونغوافين في لبنان الاب شربل بوعبود، وذلك خلال ندوة حول حقوق الإنسان أقيمت في حرم المعهد الفني الانطوني في الدكوانة. وقد منح الممثل الأعلى لشؤون الخارجية في المجلس الدولي لحقوق الإنسان المعتمد في الأمم المتحدة بصفة خاصة في جنيف ايكوسوك السفير الدكتور هيثم بو سعيد شهادة تقدير لكل من الاب شربل بوعبود واللواء عباس ابراهيم، بحضور رئيس لجنة الحريات و الأمن المجتمعي أديب أسعد وحشد رسمي من رجال الدين وسفراء ودبلوماسيين وقناصل.

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