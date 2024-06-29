لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية تعلن عن حصيلة جديدة للنتائج

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن إسلامي اليوم السبت عن حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أنه بعد فرز 14 مليونا و70 ألفا و462 صوتا في 37 ألفا و24 مركز اقتراع في 408 مدن بالبلاد، حصل مسعود بزشكيان على 5 ملايين و955 ألفا و781 صوتا، وسعيد جليلي 5 ملايين و560 ألفا و321 صوتا، ومحمد باقر قاليباف 1 مليون و891 ألفا و 385 صوتا، ومصطفى بور محمدي 111 ألفا و967 صوتا.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة /الجمعة-السبت/، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وتم تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وأجريت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.

إيران تحذر إسرائيل من حرب إبادة حال مهاجمة لبنان

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إنه إذا شرعت إسرائيل في عدوان عسكري شامل على لبنان فستندلع حرب إبادة.

وأضافت البعثة الإيرانية في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنه في مثل هذه الحالة "كل الخيارات بما في ذلك المشاركة الكاملة لمحور المقاومة ستكون مطروحة على الطاولة"، بحسب وكالة "رويترز".

إيران: تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الـ 14 ساعتين إضافيتين

أعلن المتحدث الرسمي باسم مقر لجنة الانتخابات في إيران تمديد فترة التصويت في جميع مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية لمدة ساعتين اضافيتين حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المتحدث قوله في تصريحات: "وفق بيان رقم 23 لمقر الانتخابات، وبفضل مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وبناءً على التقارير الواردة من كافة أنحاء البلاد، وبالنظر إلى اتفاق مع وزير الداخلية، سيتم تمديد فترة التصويت في جميع الفروع لمدة ساعتين .

يذكر ان الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة بدأت الجمعة في الساعة الثامنة تماما حتى المهلة الاولية في الساعة السادسة مساء و تستمر حتى الساعة الثامنة مساء مع امكانية تمديدها حتى الساعات المتأخرة من الليل.