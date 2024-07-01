الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل بالشاخوري بعد إدانته بعدد من الجرائم الخطيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بيانا بتنفيذ حكم القتل بمواطن سعودي الجنسية بسبب ارتكابه "جريمة إرهابية" تمثلت في التدرب على استخدام الأسلحة، والتستر على عناصر إرهابية.

وذكرت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم محمد بن أسعد بن أحمد الشاخوري -سعودي الجنسية- على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في التدرب على استخدام الأسلحة، وصناعة المواد المتفجرة، والتستر على عناصر إرهابية مطلوبة أمنيا، ومن ثم الشروع بإنشاء تنظيم إرهابي مع أحد العناصر الإرهابية وتمويله لقيامه بأعمال إرهابية تستهدف قتل مواطنين ومقيمين".

وأضاف البيان: "بإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل يوم الأحد 24/ 12/ 1445هـ الموافق 30/ 06/ 2024 بالمنطقة الشرقية".

واختتم البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، أو يسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".