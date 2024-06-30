مصرع طفلين انهارت عليهما بئر صرف صحي داخل منزلهم في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة أسيوط، من انتشال جثتي طفلين لقيا مصرعهما إثر انهيار بئر صرف صحي داخل منزلهما بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم.

وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار بئر صرف صحي داخل منزل بقرية المطمر ووجود حالتين وفاة.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والإنقاذ والحماية المدنية، وتبين من المعاينة الأولية والفحص انهيار بئر صرف صحي داخل منزل المواطن "أحمد. ب.ا"، ما أسفر عن سقوط أطفاله "كريم" و"5 أعوام، و"مي" 10 أعوام ووفاتهما في الحال.

وجرى انتشال الجثث ونقلهم لمشرحة مستشفى الساحل تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.