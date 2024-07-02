هذا الشهر مناورات ولقاءات تجري وراء الكواليس لإفشال مخططاتك

القاهرة- الخليج 365
مهنياً: مناورات ولقاءات تجري وراء الكواليس، ربما لإفشال مخططاتك أو لإزاحة الاضواء عنك. تأثيرات فلكية متناقضة، فتارة تطغى التأثيرات الايجابية وطوراً التأثيرات العدائية والسلبية. لا يبشر الجو العام بالهدوء التام. قد يكون هناك خصم أو منافس قوي، وعليك القيام بجميع التدابير لحماية استقرارك على مختلف الصعد من التراجع.
عاطفياً: يتحدث كوكب عطارد عن بحث لمسألة عالقة طال حلّها قد تتعلّق بوضع صحي أو مهني ويبدو أن الامر له تداعيات على العلاقة أو يحتاج الى حوار ونقاش مع الحبيب. في مطلق الأحوال اسع أيّها الدلو الى تلطيف الاجواء وتفادي اختلاق المشاكل، لأن الظروف ستعتقّد في الاسبوع الاخير، وربما تسبب بقطيعة أو بجفاء.
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