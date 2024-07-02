مهنياً : لا تنقصك الجرأة ولا الشطارة. يصل هذا الشهر ثقيلاً تضطر خلاله إلى التكيّف مع ظروف ليست سهلة. لكنك تنجح بفضل الليونة والمهارة اللتين تتمتّع بهما. فها انت على عتبة النصف الثاني من العام وتطل عليها بثقة على الرغم من المتاعب التي تلوح في مطلع هذا الشهر.

عاطفياً: كن موضوعيًا لكن لا تسمح للامور بالانزلاق الى الهاوية، اذا كنت مهتمًّا لأمر العلاقة. ترتاح لظروف هذا الشهر، وان كانت الضغوط ملموسة على الصعيد العام. قد تلتهي عن الحبيب او العائلة لانشغالات مهنية او اجتماعية، ومن الضروري تخصيص فترة ذات نوعية مرضية لأحبّائك أملاً منك بالتعويض عن تأخير او تراجع او فشل.