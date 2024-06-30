شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل 6 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

انهيارات أرضية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء الحوادث التي سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي خلال الأيام الأخيرة.وأوضحت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في بيان اليوم أنه جرى إغلاق طرق تربط إقليم بلوشستان بإقليم خيبر باختونخوا، بسبب السيول التي جرفت أجزاء من ذلك الطريق.وأضافت الهيئة أن عددًا كبيرًا من المركبات، عالقة، على الطرق بسبب انهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة، في سلسلة جبال "كوه سليمان" شرق إقليم بلوشستان.وأشارت إلى أنه جرى إرسال فرق للقيام بعمليات إنقاذ وإغاثة، لمساعدة العالقين هناك.