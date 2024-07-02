وسط المدينة وشبرا والسيدة والمنيل.. محافظ القاهرة يتابع تطبيق قرار غلق المحال التجارية -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار

تجول اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، في أحياء ومناطق العاصمة المختلفة شملت وسط المدينة، وإبراهيم اللقانى وروكسى، وعباس العقاد، وشبرا وخلوصى، والترعة البولاقية، وروض الفرج، وشوارع بورسعيد وقدري والسد، ومنطقة المنيل لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمولات التجارية التى بدأ العمل بها اعتبارًا من مساء اليوم أول يوليو وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024.

وأشاد محافظ القاهرة، بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، والارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وأضاف محافظ القاهرة أن كافة الورش بأحياء العاصمة إلتزمت بالقرار وأغلقت أبوابها فى السابعة مساءً، مشيرًا إلى أن القرار راعى تحقيق التوازن بين المصلحة العليا للدولة، ومصلحة المواطنين في ممارسة أنشطتهم التجارية.

كما أكد محافظ القاهرة، على أنه سيتم تطبيق قرار المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد، مع تكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رافق المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.