تطبيق قرار غلق المحال التجارية فى الدقهلية ومحلات ترفض التنفيذ

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

نفذ عدد من رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بنطاق محافظة الدقهلية حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية من أجل الإغلاق فى العاشرة مساء نفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من اليوم الأول من شهر يوليو 2024 في وتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات العامة والمطاعم والمولات والورش والكافيهات.

وقاد السيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة طلخا حملة مكبرة على المحال التجارية بنطاق شارع صلاح سالم، لمتابعة قرار الغلق الجديد وتطبيقه بكل حزم بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة الورش والمحال التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد المقررة، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما اكتفى عدد من أصحاب المحال التجارية بتخفيض الإنارة ورفضوا إغلاق محلاتهم مؤكدين أن التيار الكهربي ينقطع لأكثر من ساعتين يوميا فضلا عن وجود مطالبات لديهم من سداد قيمة إيجارات وعمالة.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن التوقيتات الجديدة لفتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024 وطبقا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة.