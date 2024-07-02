الجيش الإسـ ـرائيلي يجهز جنوده لسيناريو مفاجئ على الحدود المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - نشر الموقع الرسمي للجيش الإسـ ـرائيلي مجموعة من الصور لـ 3 سرايا من كتيبة "كراكال" (الفهد) تظهر فوهات بنادق الجنود ومدافع الدبابات تجاه الحدود مع مصر.

وقال الموقع الرسمي للجيش إنه في قطاع – في إشارة للحدود المصرية - يمكن أن تتغير فيه الأمور في لحظة، لا يوجد شيء اسمه "ليس جاهز للغاية"، لذلك توجهت 3 سرايا كراكال والتي قامت لأول مرة بدمج سرية دبابات الكتيبة، لتأمين تلك الحدود.

ويقول التقرير إن "الصمت خادع، والتغيير فوري والنتيجة هي التي تحدد"، وبالتالي فإن هذه العبارة مزخرفة في كل مكان تقريبا بالكتيبة على الجدران والدفاتر، ففي الواقع، قد تبدو الحدود الصحراوية مع مصر هادئة، لكن هذا السلام قد يتحطم في أي لحظة.

وبناء على هذا الفهم، جرت الأسبوع الماضي تدريبات كراكال، والتي تضمنت ولأول مرة، الدمج مع سرية الدبابات التابعة للكتيبة.