قتلى ومفقودون جنوب شرق سويسرا بسبب سوء الأحوال الجوية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في سويسرا، استمرار البحث عن أربعة أشخاص في عداد المفقودين بجنوب شرق البلاد وذلك بعد أن ضربت أحوال جوية سيئة المنطقة نهاية الأسبوع الماضي؛ مما رفع عدد القتلى إلى 4 و 6 مفقودين في الدولة الواقعة في جبال الألب.

وقالت الشرطة في كانتون تيتشينو - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن المفقودين الجدد هم امرأتان ورجلان، وأن عمليات البحث مازالت مستمرة، مضيفة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في هذا الكانتون بجنوب شرق سويسرا في انهيار أرضي نهاية الأسبوع الماضي.

واضاف البيان أنه بعد أن جرف نهر ماجيا جسرا بالقرب من سيفيو، لم يكن من الممكن الوصول إلى الجزء العلوي من الوادي إلا عن طريق الجو بعد سوء الأحوال الجوية وتم حشد الجيش لفتح الوادي بسرعة عن طريق البر.

يذكر أن كانتون تيتشينو الواقعة بمنطقة فال ماجياقد تضررت بشدة بسبب الأمطار الغزيرة السبت الماضي.

تحذيرات من انخفاض أعداد الولادات في سويسرا

أشار المكتب الفيدرالي السويسري للإحصاء إلى أن أعداد الولادات انخفضت إلى مستوى تاريخي في سويسرا العام الماضي.

وجاء في بيان صادر عن المكتب:"عدد الأطفال لكل امرأة في سويسرا وصل إلى 1.33 في عام 2023، وهو أدنى مستوى تاريخي، عام 2023 تم سجيل 80 ألف مولود حي في سويسرا، وهو أقل بمقدار 2.3 ألف أو 2.8٪ عما كان عليه في عام 2022.. انخفض متوسط ​​عدد الأطفال لكل امرأة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، لقد كانت النسبة تعادل 1.52 طفل لكل امرأة في عام 2021، وانخفض الرقم إلى 1.39 عام 2022، وعام 2023 انخفض الرقم أكثر ليصل إلى 1.33".

وأشار البيان إلى أنه وفي عام 2023 انخفض عدد الولادات في سويسرا بنسبة 4.2 % بالنسبة للأمهات السويسريات، كما انخفضت هذه النسبة بمقدار 0.8% بالنسبة للأمهات اللواتي يحملن جنسيات أجنبية، وفيما يتعلق بجنسية الأطفال أشار المكتب إلى أن سويسرا شهدت العام الماضي ولادة حوالي 56100 طفل يحملون الجنسية السويسرية، فيما ولد فيها 23900 طفل من جنسيات أجنبية.

ونوه المكتب إلى أن متوسط عمر النساء عند ولادة الطفل الأول كان يبلغ 31.2 سنة في سويسرا عام 2022، وبلغ 31.3 سنة عام 2023.