شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزي يشكر القيادة السياسية على تكليفه وزيراً للشئون النيابية والقانونية والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - القيادة السياسية، على الثقة في تكليفه بهذه الحقيبة الوزارية.

وأكد فوزي، حرص الحكومة على فتح قنوات التواصل مع جميع الكيانات السياسية والجهات الحزبية والنقابية خلال الفترة المقبلة.



وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعرب في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، عن سعادته بتكليفه بشئون الوزارة، مشيرا إلى وجود تحديات داخلية ودولية، مضيفاً أن التغلب على الأزمات والتحديات يبدا من نقطة واحدة وهى التوافق والتفاهم، والحصول على مزيد من المعلومات حتي يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية تقف.



