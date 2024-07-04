شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود التحالف الوطني فى دعم وتوعية المزارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

بذل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهودا كبيرة من أجل دعم وتوعية المزارع المصري، وفي هذا السياق رصدت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود التحالف في دعم القطاع الزراعي تمثلت في إطلاق مبادرة «ازرع» التي أطلقها التحالف لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين والتوعية بأهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن قوافل ستر وعافية، والتي أصبحت الحدث الاجتماعي الأبرز والأكبر الذي شهدته القرى المصرية، والتي تعمل على دعم المواطنين والتخفيف عنهم.

وأوضح التقرير أن هناك تنسيق عالي الجودة يسيطر على عمل التحالف الوطني، فهناك غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة، إلى جانب التنسيق المشترك بين مؤسسات التحالف والجهات الحكومية في الملفات المختلفة.