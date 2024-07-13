القناة 12 الإسرائيلية: التوصل إلى اتفاق بشأن الاسرى ممكن في غضون أسبوعين

اشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمني رفيع، الى اننا نعيش لحظة الحقيقة بالنسبة للاسرى لكن هناك من يعطل الصفقة.

ونقلت القناة 12 عن مصدر مطلع على المفاوضات، بان التوصل إلى اتفاق بشأن الاسرى ممكن في غضون أسبوعين، واشارت الى ان إصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على آلية منع عودة المسلحين سيعطل المفاوضات. واكد باننا على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 اسيرا على قيد الحياة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان مسؤولين أمنيين حذروا أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتا طويلا وأن تنفيذها صعب، كما حذروا من احتمال تأجيل إبرام اتفاق وقتل اسرى إضافيين خلال القتال.

ولفتت القناة 12 الإسرائيلية الى ان نتانياهو ضرب الطاولة في أحد الاجتماعات قائلا أنا رئيس الوزراء وأنا من يقرر.