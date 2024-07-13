قطر تدين بأشد العبارات مجزرة الاحتلال المروعة بحق نازحين في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - تدين دولة قطر بأشد العبارات هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المروّع الذي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين العزّل، وتعدّه مجزرة وحشية صادمة، وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والإنسانية جمعاء.

تجدّد وزارة الخارجية التأكيد على أن تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة، في إطار حربه المستمرة على غزة، تثبت يوماً بعد يوم الحاجة الملحّة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فوراً، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، كما تحذّر في هذا السياق من أن استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالدم الفلسطيني ومحاولاته المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع، ونزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، ستقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتمهّد بالتالي لاتساع دائرة العنف في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

كما تجدّد الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.