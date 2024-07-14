شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أقيلوا قائد جهاز الخدمة السرية.. ماسك يعلن تأييده الكامل لترامب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد محاولة الاغتيال، أعلن الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، التأييد الكامل للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تأييد كامل

وأضاف ماسك: “أؤيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل كامل وأتمنى الشفاء العاجل له”.

كما رأى في سياق متصل، أنه يجب استقالة قائد جهاز الخدمة السرية.

أتى هذا بعدما دوت أصوات أعيرة نارية مساء السبت، في تجمع حاشد لترامب في بنسلفانيا إثر محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري.

وأطلق شاب عشريني النار على ترامب،فظهر الرئيس متجهما ورفع يده اليمنى إلى أذنه اليمنى.

وكان الملياردير إيلون ماسك قد تبرع لمجموعة سياسية تعمل على انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبينما لم يشر تقرير لوكالة “بلومبرغ” إلى مقدار ما تبرع به ماسك، إلا أنه أضاف أنه “مبلغ كبير” تم منحه لمجموعة تسمى أمريكا بي.أيه.سي. وفي مارس/ آذار، التقى ترامب مع ماسك وغيره من المتبرعين الأثرياء.

الملياردير بيل أكمان

يذكر أن ردود الأفعال المنددة بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، كانت توالت مؤخراً.

كما عبّرت العديد من الشخصيات النافذة عن تأييدها له.

وقال مدير صندوق التحوط الأمريكي الملياردير بيل أكمان على منصة التواصل الاجتماعي إكس، إنه يؤيد دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأميركي.

وأضاف أكمان رداً على أحد مستخدمي إكس: “لقد أيدته للتو. لكنكم تعرفونني. أكتب منشورات طويلة حول مواضيع مهمة. أريد أن يفهم الناس تفكيري حتى يكون له معنى أكبر ويساعد الآخرين على الوصول إلى المكان الصحيح”.

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