بعد محاولة اغتيال ترامب.. بايدن: لا مكان للعنف ويجب علينا التوحد كأمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد جو بايدن الرئيس الأمريكي، أنه بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما من مكان في الولايات المتحدة للعنف.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة من البيت الأبيض، إنه يجب علينا أن نتوحد كأمة لإظهار ما نحن عليه، لافتا إلى أنه تابع تطورات حادث ترامب مع الأمن القومي، وفقا لما ذكرته العربية.

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتولى التحقيقات، لافتا إلى أنه يجب علينا انتظار النتائج.

وأوضح أنه "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن دوافع منفذ الهجوم. نعرف من هو"، داعيا "الجميع إلى عدم إطلاق افتراضات بشأن دوافع أو انتماءات مطلق النار".

وكشف: "قمنا بزيادة الأمن حول الرئيس السابق، وطلبت توفير الأمن لمؤتمر الحزب الجمهوري الاثنين"، موضحا: "أوعزت للخدمة السرية بمراجعة كافة خطط الأمن".

وأكد أنه اتصل بترامب وهو يتعافى، لافتاً إلى أن المكالمة كانت قصيرة وجيدة، مضيفا أنه يشعر بالامتنان لأن ترامب بخير، مردفا: "ممتنون لقوات إنفاذ القانون".