بدء عمليات التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع

فتحت صناديق الاقتراع أمام الناخبين السوريين في كل المراكز الانتخابية في المحافظات لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وأعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، "بدء عمليات التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع مع فتح صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، حيث بلغ عدد المرشحين للانتخابات 1516 مرشحاً وتم تحديد 8151 مركزاً للاقتراع".
وتستمر مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء، وأجاز قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 للجنة القضائية العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة خمس ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها.
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