أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "بتاريخَي 16 و17-7-2024، وبمناسبة إحياء مراسم يومَي التّاسع والعاشر من ذكرى عاشوراء في مدينة النبطية، حيث سيشارك جمع غفير من المواطنين، ستتّخذ المديريّة العامّة تدابير السّير الآتية:
أوّلًا: منع مرور ووقوف السّيّارات اعتبارًا من السّاعة 8:00 وحتّى الانتهاء من تاريخ 2024-7-16، على الطّرقات التّالية:
- شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي، وفي النّقاط التّالية: تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النّادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيليّة، مفرق حي المسلخ، ومثلّث دار المعلّمين.
- من دوّار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح.
- من دوّار كفرّمان باتجاه مثلّث دار المعلمين، وبالعكس.
ثانيًا: منع مرور ووقوف السّيّارات اعتبارًا من السّاعة 5:00 ولغاية السّاعة 15:00 من تاريخ 2024-7-17، على الطّرقات التّالية:
- شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي، وفي النّقاط التّالية: تمثال الصباح، تقاطع حي البياض، محيط النّادي الحسيني، استراحة نانا، مثلّث بئر القنديل، مفرق المدرسة الإنجيليّة، مفرق حي المسلخ، مثلّث دار المعلّمين، دوّار كفرّمان باتجاه تمثال الصباح.
ثالثًا: على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية ان يحوّلوا مسارهم بما لا يؤدّي إلى دخولهم مدينة النبطية بالتواريخ والأوقات المحددة أعلاه.
رابعًا: يُمنع إطلاق الطّائرات المسيّرة (Drones) في سماء مدينة النبطية في التّاريخَين المذكوَرين أعلاه".
وطلبت المديريّة من المواطنين "التقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وتوجيهاتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: تدابير سير في النبطية بمناسبة إحياء مراسم يومَي التاسع والعاشر من ذكرى عاشوراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.