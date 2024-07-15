شكرا لقرائتكم خبر عن معرض ملابس بالمحلة الكبرى لدعم الأكثر احتياجا ضمن جهود التحالف الوطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية الاورمان بعمل معرض ملابس بقرى العامرية والسجاعية والعجرمة والعبايدة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ووصل عدد المستفيدين لأكثر من 600 مستفيد.



يأتى ذلك ضمن دور التحالف الوطني الاجتماعي في دعم أهالينا المتعففين في جميع ربوع مصر، كما أعرب زوار المعرض عن سعادتهم بجودة الممتازة الملابس التي كانت على عكس توقعاتهم.



ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامه بدوره في خدمة المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً.

معرض ملابس بمركز المحلة الكبرى



معرض ملابس بمركز المحلة الكبرى



معرض ملابس بمركز المحلة الكبرى



معرض ملابس بمركز المحلة الكبرى