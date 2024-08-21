أفاد موقع "واللا" نقلا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقى وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيب سموتريتش خلال اليومين الماضيين لإقناعه بدعم صفقة الأسرى.

كانت هذه تفاصيل خبر "واللا": نتانياهو التقى سموتريتش خلال اليومين الماضيين لإقناعه بدعم صفقة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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