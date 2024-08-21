رئيس الوزراء الفرنسي: 232 مركز تلقيح ضد جدري القردة في فرنسا

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، انه "تم فتح 232 مركز تلقيح للتعامل مع احتمال تفشي جدري القردة، ووعد بتقديم 100 ألف جرعة من اللقاحات للدول الأكثر تضررا".

ولفت أتال، الى أننا "نحن على استعداد لمواجهة كافة السيناريوهات والمخاطر"، موضحاً أنه"بناء على طلب رئيس الجمهورية ستتبرع فرنسا ب100 ألف جرعة لقاح".

وأضاف "ستوزع هذه الجرعات عبر الاتحاد الأوروبي على المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بقوة". ومن شأن هذه التبرعات أن "تعزز الجهود الأوروبية الحالية بنحو 50%".

وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي تفش للسلاسة 1، الأكثر فتكا من السلالة 2، في فرنسا وفقا للحكومة.

وفي أوروبا، أعلنت السويد أنها سجلت حالة واحدة من سلالة 1b الفرعية التي ظهرت مؤخرا في إفريقيا، وتتوقع فرنسا ظهور حالات قريبا على أراضيها.

والأسبوع الماضي أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي أنه سيتم توزيع حوالى 200 ألف جرعة في إفريقيا بفضل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك، التي تمت الموافقة على لقاحها للوقاية من جدري القردة منذ عام 2019.