شكرا لقرائتكم خبر آلاف اليمنيين يتظاهرون دعما للمركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة تعز جنوب غرب اليمن أمس مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين دعما لقرارات البنك المركزي المعترف به دوليا، في مواجهة الحوثيين، ونفذت المسيرة في شارع جمال أكبر شوارع مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لقرار البنك المركزي الذي ألغى مؤخرا تراخيص ستة من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسة في مناطق سيطرة الحوثيين، كما رفع المتظاهرون صور محافظ البنك المركزي ولافتات تشدد على ضرورة استعادة مؤسسات الدولة من سيطرة الحوثيين، ودعت إلى هذه المسيرة أحزاب سياسية ومكونات شبابية داعمة للحكومة الشرعية في مدينة تعز.

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي قرارا نص على إلغاء التراخيص المصرفية لستة من أكبر البنوك في اليمن تقع مراكزها الرئيسة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وذلك بسبب عدم نقل مقراتها إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة.

وحذر البنك المركزي اليمني بعدن، جماعة الحوثي من الاستمرار في ممارساتها العبثية بحق البنوك الوطنية، وخاصة البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر التي ما زالت إداراتها الرئيسية بالعاصمة صنعاء.

وأدان بيان للبنك بأشد العبارات الممارسات التعسفية الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني، واستخدام كل وسائل الضغط والإكراه والابتزاز لإجبار البنوك الوطنية على إغلاق فروعها في المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، وتجميد أعمالها بالتجاوز لكل القوانين والأعراف المصرفية.

واعتبر البنك تلك الممارسات غير المسؤولة دليلا على مدى تغول جماعة الحوثي على هذا القطاع الحيوي الهام وإصرارها على العبث به من جهة، ومن جهة أخرى مؤشرا إلى عجز إدارات تلك البنوك عن مقاومة الضغوط الحوثية وممارسة مهامها المصرفية وفقا للقوانين المحلية والدولية المنظمة للعمل المصرفي بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي وعلى حقوق وأموال المواطنين.

وأشار إلى أن تلك الضغوط والممارسات الحوثية قد تدفعه لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد تلك البنوك وإداراتها، ودعا جماعة الحوثي إلى وقف تلك الممارسات والانتهاكات التي أضرت بالمواطن اليمني وحرمته من مدخراته واستثماراته وعقدت سبل عيشه وتكاد تقطع تواصله مع العالم بممارساتها الإرهابية وانتهاكاتها الصارخة للقوانين والأخلاق، والتي لا تحقق سوى استعراضات فارغة وبطولات زائفة.

كما دعا إدارات البنوك وفروعها للالتزام بضوابط العمل المصرفي، وعدم الرضوخ للضغوط الحوثية، تفاديا للإجراءات العقابية التي قد تتعرض لها.

من جانب آخر، صعدت ميليشيات الحوثي من عملياتها العسكرية ضد قوات الشرعية في جبهتي الساحل الغربي بالحديدة وتعز، وقال الإعلام العسكري، بأن القوات المشتركة، جنوبي محافظة الحديدة، تصدت، لمحاولة هجومية للميليشيات الحوثية، بعد أن دفعت بالعشرات من عناصرها لمحاولة تسلل صوب تباب مهمة جنوب الجراحي مسنودة بغطاء ناري مكثف، وأن القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع عناصر الميليشيات وأجبرتها على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها. كما استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع عسكرية في في جبهة الصياحي بمنطقة الضباب بمحافظة تعز.

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