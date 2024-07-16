شكرا لقرائتكم خبر السيطرة على حريق مستشفى مبارك بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت أن فرقها سيطرت أمس على حريق محدود في غرفة كهرباء بسطح مستشفى مبارك الكبير دون وقوع إصابات.
وقالت القوة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ورئيس الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد تواجدا في موقع الحريق.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عبر منصة «إكس»، أنه تم التأكد من سلامة جميع المرضى والعاملين في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر السيطرة على حريق مستشفى مبارك بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.