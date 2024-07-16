شكرا لقرائتكم خبر السيطرة على حريق مستشفى مبارك بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت أن فرقها سيطرت أمس على حريق محدود في غرفة كهرباء بسطح مستشفى مبارك الكبير دون وقوع إصابات.

وقالت القوة في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ورئيس الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد تواجدا في موقع الحريق.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عبر منصة «إكس»، أنه تم التأكد من سلامة جميع المرضى والعاملين في المستشفى.