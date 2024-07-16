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هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب جنوب غرب باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، جنوب غرب باكستان.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية في بيان، أن الهزة الأرضية ضربت مختلف مدن إقليم بلوشستان.

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وأشار البيان إلى أنه لم ترد أي تقارير بشأن خسائر ناجمة عن هذه الهزة حتى الآن.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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