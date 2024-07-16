شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 3.9 درجة تضرب جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، جنوب غرب باكستان.وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية في بيان، أن الهزة الأرضية ضربت مختلف مدن إقليم بلوشستان.وأشار البيان إلى أنه لم ترد أي تقارير بشأن خسائر ناجمة عن هذه الهزة حتى الآن.