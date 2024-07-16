الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 38713 منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الحرب على غزة والتي دخلت شهرها العاشر، ارتفعت إلى 38713 قتيلاً على الأقل.
واكدت الوزارة في بيان إنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات "49 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح الثلاثاء. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى "بلغ 89166 إصابة منذ السابع من تشرين الأول".
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