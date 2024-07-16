رصدوا مطلق النار على سطح المبنى وحاولوا تنبيه الشرطة .. أخطاء كارثية لحراسة ترامب خلال محاولة إغتياله

الشارقة - اميمة ياسر - رغم نجاة الرئيس الأمريكي السابق من محاولة اغتياله يوم السبت الماضي، إلا أن رجال الخدمة السرية قابلوا انتقادات كثيرة بسبب الحادث.

وأدت الرصاصات التي أطلقها الشاب العشريني توماس ماثيو كروكس تجاه ترامب الذي كان يشارك في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا إلى وضع جهاز الخدمة السرية تحت التدقيق المكثف في ظل الضغوط التي يواجهها لتفسير الثغرة الأمنية الواضحة، رغم تمكنه من قتل المهاجم.

جهاز الخدمة السرية.. ما هو ولماذا يحمي ترامب؟

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن هناك تساؤلات حول كيفية تمكن مطلق النار من الحصول على خط رؤية على الرئيس السابق، الذي جرحته رصاصة في أذنه.

جوزيف لاسورسا، وهو عميل سابق في جهاز الخدمة السرية، قال لموقع "أكسيوس": "لقد كان إغفالاً أساسياً، لكنه كارثي".

ويقوم حاليا مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في الحادث باعتباره محاولة اغتيال وإرهاب محلي محتمل .

وتعهدت الخدمة السرية بالامتثال لسلسلة من التحقيقات التي يجريها الكونغرس في حادث إطلاق النار، ومن المتوقع أن تدلي مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل بشهادتها أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.

كيف تمكن مطلق النار من الوصول إلى سطح مبنى قريب

وقال جيسون راسل، وهو عميل سابق آخر في الخدمة السرية، لموقع أكسيوس إنه: "من المرجح أيضًا أن تجري الخدمة السرية تحقيقًا عميقًا للغاية فيما حدث بالضبط، وما حدث في التقدم، وما هي القرارات التي اتخذت، ولماذا اتخذت هذه القرارات".

وأوضح راسل أن "التقدم" يشير إلى العمل التحضيري الذي تقوم به الخدمة السرية قبل أي حدث رئاسي أو تجمع انتخابي، مشيرا إلى أن هذا يتضمن زيارة المكان قبل عدة أيام من الموعد والعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية للتخطيط لمسار الموكب وتحديد مكان وضع الأصول.

وقد ظهرت بالفعل أسئلة من جانب المشرعين حول كيفية إجراء الاستعدادات وكيف تمكن مطلق النار من الوصول إلى سطح مبنى قريب.

وقال النائب روبين جاليجو (ديمقراطي من أريزونا)، وهو جندي مشاة بحرية سابق، في بيان له عقب الحادث: "أدعو جميع المسؤولين عن التخطيط والموافقة على وتنفيذ هذه الخطة الأمنية الفاشلة إلى أن يتحملوا المسؤولية وأن يدلوا بشهاداتهم أمام الكونجرس على الفور " .

جوزيف لاسورسا تابع قائلا إن السقف "كان له مجال رؤية وكان ينبغي أن يتم تغطيته" من قبل سلطات إنفاذ القانون.

ومع ذلك، حذر راسل من أن جهاز الخدمة السرية لا يستطيع السيطرة على كل منطقة من الممتلكات الخاصة بالقرب من مكان إقامة الحدث، وغالبًا ما يعمل بموارد محدودة.

وقال راسل "ربما أرادوا قناصة إضافيين، أو ربما أرادوا توسيع المحيط، ولكن كلما كبر المحيط، كلما كان عليك تأمينه بشكل أكبر".

رصدوا مطلق النار وحاولوا تنبيه الشرطة

وقال شهود العيان إنهم رصدوا مطلق النار على سطح المبنى وحاولوا تنبيه الشرطة، مما أثار المزيد من الأسئلة حول استجابة سلطات إنفاذ القانون في موقع الحادث.

وبحسب راسل، فإنه "يتعين على هذه المعلومات أن تنتقل عبر سلسلة القيادة قبل أن يتم التصرف بناءً عليها، وربما لم يصبح مطلق النار مرئيًا للقناصة إلا قبل لحظات من بدء إطلاق النار".

ويتوقع كل من راسل ولاسورسا أن تعمل الخدمة السرية على زيادة الأمن في الفعاليات المقبلة.

ومع تطور التحقيقات، قال راسل إنه يشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان قد تم رفض طلبات عملاء الخدمة السرية للحصول على موارد أو أصول أثناء الاستعدادات المسبقة.

إن إطلاق النار على ترامب يمثل انتكاسة في جهود جهاز الخدمة السرية للعمل بموجب " مهمة خالية من الفشل " لحماية زعماء البلاد، أو كما قال راسل "إن الحقيقة المؤلمة التي تتعلق بكونك عميلاً في الخدمة السرية هي أنك لا تملك القدرة على قضاء يوم سيئ. وأي أخطاء ترتكبها قد تغير مجرى التاريخ".