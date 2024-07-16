شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 50 شخصًا جراء حادث تصادم في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الهندية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 45 آخرون إثر اصطدام الحافلة التي كانوا يستقلونها بجرار، ثم سقوطها بعد ذلك في قناة مياه بالقرب من طريق مومباي السريع.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة قولها: "إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من إحدى القرى في مدينة دومبيفلي متجهة إلى مدينة باندهاربور في ولاية "ماهاراشترا، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأشارت الشرطة إلى أنها تمكنت من انتشال الحافلة من القناة، ثم عادت حركة المرور إلى طبيعتها على الطريق السريع.