السعودية تطلق عددا من المشروعات الجديدة لإنتاج الفواكه والبن والأزهار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة البيئة السعودية إطلاق عدد من المشروعات الجديدة في منطقة الباحة تتضمن مزارع لإنتاج الفاكهة والقهوة، بالإضافة إلى زراعة الأزهار والأشجار البرية.

وذكر تليفزيون "بريكس" اليوم الثلاثاء أنه من بين أبرز هذه المشروعات، مشروع مدينة القهوة، الذي يغطي مساحة تبلغ 2.29 مليون متر مربع، حيث من المتوقع أن تتم زراعة أكثر من 150 ألف شجرة قهوة لإنتاج ما يزيد عن 15 ألف طن من القهوة سنويا.

وأشار التليفزيون إلى أن مشروع سد الجنابين، الذي تبلغ مساحته 4.6 مليون متر مربع، من بين المشروعات الجديدة التي سيتم تخصيصها لزراعة أشجار النخيل والفاكهة.

كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لمشروع حقول أزهار اللافندر؛ حيث من المتوقع أن يتم زراعة 2500 شتلة لافندر سنويا، وستتم إقامة بنى تحتية لزراعتها على مساحة تبلغ 11 ألفا و710 أمتار مربعة.

وتمثل هذه المشروعات، جزءا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

السعودية تبحث مع المجر وقطر وجزر سليمان التعاون التنموي على هامش منتدى سياسي بنيويورك

بحثت السعودية، اليوم الثلاثاء، مع المجر وقطر وجزر سليمان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ كمحرك أساسي للنمو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، بوزير الدولة لشؤون البيئة والاقتصاد الدائري في المجر أنيكو رايسز، ووزير التخطيط والتنمية في جزر سليمان ريكسون راموفافيا، ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط في قطر عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، وذلك على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى 2024 المعني بالتنمية المستدامة والمقام في مدينة نيويورك خلال الفترة من 8 إلى 18 يوليو الجاري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

يُذكر أن مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى بوفد يتضمن 13 جهة من القطاع الحكومي برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وشاركت المملكة في المنتدى كل عام منذ عام 2017، حيث يُعقد المنتدى السياسي الرفيع المستوى سنويًا منذ عام 2015 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.