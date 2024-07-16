"الجديد": تقارب باسيل مع بري لا يشمل المشاركة بالحكومة

أفادت مصادر وزارية لقناة "الجديد"، بأن "جلسة الحكومة الخميس المخصصة لإقرار الحل بشأن الكلية الحربية ستكون سريعة ومن غير عراقيل فالاتفاق السياسي منجز على الرغم من أن وزراء "الوطني الحر" سيستمرون في مقاطعتهم للجلسة ومن ضمنهم موريس سليم".

وذكر المصادر، أن "تقارب باسيل مع بري لا يشمل المشاركة بالحكومة ولكن فقط المشاركة في جلسات التشريع بجدول أعمال مدروس ذي بنود ضرورية وملحة مع إعطاء غطاء عوني لمشروعية الحوار الوطني".