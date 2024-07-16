أفادت مصادر وزارية لقناة "الجديد"، بأن "جلسة الحكومة الخميس المخصصة لإقرار الحل بشأن الكلية الحربية ستكون سريعة ومن غير عراقيل فالاتفاق السياسي منجز على الرغم من أن وزراء "الوطني الحر" سيستمرون في مقاطعتهم للجلسة ومن ضمنهم موريس سليم".
وذكر المصادر، أن "تقارب باسيل مع بري لا يشمل المشاركة بالحكومة ولكن فقط المشاركة في جلسات التشريع بجدول أعمال مدروس ذي بنود ضرورية وملحة مع إعطاء غطاء عوني لمشروعية الحوار الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": تقارب باسيل مع بري لا يشمل المشاركة بالحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.