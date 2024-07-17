بايدن: يجب أن نقف ضد جميع أشكال العنف في بلدنا

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى أنه "لحسن الحظ أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يتأذى ولا مكان للعنف في بلدنا"، وذلك عقب محاولة اغتيال ترامب يوم السبت الماضي في تجمع انتخابي.

ولفت، في تصريح، إلى أنه "علينا التخفيف من حدة الخطاب السياسي لكن ذلك لا يعني أن نكف عن قول الحقيقة"، وقال: "يجب أن نقف ضد جميع أشكال العنف في بلدنا".

وذكر بايدن أن "كاملا هاريس نائبة رئيس ممتازة وبوسعها أن تشغل منصب الرئيس بجدارة".

واعتبر أن "ترامب لم يستثمر في أمور تساهم في تطور الاقتصاد وسياسته خلال وباء كورونا كانت مدمرة على السود"، معتبرا أن "إدارتي تشبه الولايات المتحدة وتعكس تنوعها".

هذا، قال بايدن: "الأطفال في الولايات المتحدة يموتون بسبب السلاح أكثر من أي سبب آخر"، داعيا لحظر نوع السلاح المستخدم في الهجوم على ترامب.