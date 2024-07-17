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زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مقاطعة تينجارا باسيتان غرب إندونيسيا

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واس - جاكرتا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، مقاطعة تينجارا باسيتان غرب إندونيسيا.
وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 126.12 كيلومترًا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

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ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال. وتضرب الزلازل بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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