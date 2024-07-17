شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مقاطعة تينجارا باسيتان غرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، مقاطعة تينجارا باسيتان غرب إندونيسيا.وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 126.12 كيلومترًا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال. وتضرب الزلازل بانتظام أجزاءً مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، إذ تلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متكررًا.