أفادت مصادر حكومية قناة "الجديد"، بأنّ "الجلسة الحكومية يوم غد الخميس قائمة"، مشيرة إلى أنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تتبلغ حتى اللحظة بأي غياب". ويُشار إلى أنّ على جدول أعمال الجلسة بند وحيد يتعلق بطلب وزارة الدفاع تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية. إلى ذلك، نقلت القناة عن مصدر وزاري قوله إنّ "وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين يتعمد ​سياسة​ المناكفة منذ اليوم الأول و"كيّع" الحكومة"، كاشفًا أنّ "الجانب السوري متردّد في التعامل معه".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الجديد": جلسة الحكومة غدًا قائمة والجانب السوري متردّد في التعامل مع شرف الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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