الطبيب المعالج لـ بايدن يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بعد ظهر اليوم ظهرت على الرئيس أعراض الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال غير المنتج مع الشعور بالضيق العام.

وأوضح الطبيب في بيان نشره البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن لقد شعر أنه بخير في أول حدث له في اليوم، ولكن نظرًا لأنه لم يكن يشعر بالتحسن، تم إجراء اختبار نقطة الرعاية لـCOVID-19، وكانت النتائج إيجابية لفيروس COVID-19.

وأضاف، سيعزل الرئيس نفسه ذاتيًا وفقًا لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) للأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض.

ولفت إلى أنه، سيكون اختبار تأكيد PCR معلقًا، ولا تزال أعراضه خفيفة، ومعدل تنفسه طبيعي عند 16، ودرجة حرارته طبيعية عند 97.8، وقياس التأكسج عنده طبيعي عند 97%، و تلقى الرئيس جرعته الأولى من باكسلوفيد، وسيعزل نفسه في منزله في ريهوبوث.