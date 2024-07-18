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“الصحة الفلسطينية”: استشهاد 292 جريحاً بسبب إغلاق الاحتلال لمعبر رفح البري

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 292 من جرحى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لعدم تمكنهم من السفر للحصول على العلاج في الخارج، إثر إغلاق الاحتلال لمعبر رفح البري لليوم 72 على التوالي.

وأكدت الوزارة أن مستشفيات القطاع باتت عاجزة عن تقديم العلاج للحالات الحرجة وللمصابين بالأمراض المزمنة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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