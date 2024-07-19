الجيش الأميركي: أنهينا عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف الموقت

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا أنهينا عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف الموقت"، وذلك بعد نقله من قبالة سواحل القطاع، في حين أشارت تقارير إعلامية أميركية سابقة بأن مهمة الرصيف فشلت.

وذكر الجيش الأميركي أن "وكالة التنمية الدولية ستسلم ما بقي من مساعدات في ميناء أسدود وتوزعها في غزة".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحصاره منذ 7 تشرين الأول، كما زاد من الأزمة الانسانية احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر.