قتلى وجرحى بين الشرطة وطلاب في بنغلادش إثر مظاهرات وإحراق مكاتب حكومية

أصيب 104 شرطيين و30 صحافيا خلال يوم من أعمال العنف في بنغلادش، حسبما أعلنت شبكة تلفزيون خاصة الجمعة.

وقالت شبكة "إندبندت تليفجين" إن 700 وشخصين أصيبوا في المواجهات بين الشرطة والطلاب المتظاهرين مع تسجيل اشتباكات في 26 من أقاليم البلاد.

وأضرم متظاهرون النار في العديد من المباني الحكومية خلال اشتباكات أوقعت قتلى في مختلف أنحاء البلاد بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب، حسبما ذكر بيان للشرطة.

وجاء في البيان الذي صدر بعد حجب الانترنت في أنحاء البلاد أن "الأوغاد أحرقوا وخربوا ونفذوا أنشطة مدمرة" في مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بي تي في، والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إضافة إلى "مختلف" مباني الشرطة والمباني الحكومية.

وكانت قد أعلنت سلطات بنغلاديش إغلاق كل المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى اعتبارا بعد مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية.

وتشهد الدولة احتجاجات منذ أسابيع بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.