نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة هيئة بحرية بريطانية، أن "قبطان بلغ عن تعرض سفينته لمقذوفات غير معروفة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية وأن جميع أفراد الطاقم بخير".

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريراً عن حادث على بعد 83 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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