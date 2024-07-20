شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت الـ 40 درجة.. موجة حر تجتاح أجزاء من جنوب أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء من جنوبى أوروبا اليوم السبت، حيث احتفلت هولندا بوصول مظاهر وأحوال الطقس الصيفية بعد أشهر من هطول الأمطار بشكل قياسي.

وجلب الهواء الساخن من إفريقيا الحرارة الحارقة إلى جنوبى إسبانيا، وسجلت مدينة إشبيلية الأندلسية أكثر من 40 درجة أمس الجمعة وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

وكان الجو حارا بالمثل في مدينة سرقسطة في الشمال الشرقي، التي حذرت وزارة الأرصاد الجوية من أنها قد تصل درجات الحرارة فيها إلى 44 درجة اليوم السبت. زيادة الرطوبة العالية وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصحة في إيطاليا أعلى مستوى تحذير من الحرارة في 11 مدينة رئيسية اليوم السبت، انخفاضا من 17 أمس الجمعة.

ويجلب نظام الضغط العالي الحرارة الحارقة إلى البلاد منذ عدة أيام، وتضيف زيادة الرطوبة العالية إلى الصعوبات. وإلى الشرق في اليونان، تأثرت العديد من المناطق بالحرارة وحرائق الغابات.

وشهدت العاصمة أثينا درجات حرارة أعلى من 30 درجة خلال الأيام والليالي الـ 10 الماضية، ويمكن أن تكون الحرارة المستمرة مرهقة لجسم الإنسان. ومع ذلك، لم تكن كل دولة تئن تحت الحرارة اليوم السبت. موجة الحر بأوروبا وفي هولندا، جلبت موجة الحر التي استمرت ثلاثة أيام الدفء وأشعة الشمس التي تشتد الحاجة إليها بعد مستوى قياسى لهطول الأمطار في الأشهر القلائل الماضية.

وكانت الأشهر الـ 12 من يونيو 2023 إلى 2024 في الواقع أكثر فترة رطبة في عام واحد جرى تسجيلها على الإطلاق في هولندا، ومع ذلك، من غير المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الأكثر دفئا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية العودة إلى ظروف الطقس الباردة غدا الأحد.