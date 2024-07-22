شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب شمال شرقي طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية أن زلزالا بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظة إيباراكي، شمال شرقي العاصمة اليابانية.

وذكرت صحيفة "ذا جابان نيوز" أن الزلزال وقع في الساعة 07:10 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوته 3 على مقياس قوة النشاط الزلزالي وأقصاه 7، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

وجاء مركز الزلزال على عمق 90 كيلومترا إلى الشمال من محافطة إيباراكي عند تقاطع دائرة عرض 8ر36 درجة شمال وخط طول 8ر140 درجة شرقًا.

وشعر بالزلزال السكان بوسط العاصمة طوكيو ، ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".