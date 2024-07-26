شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نسبة كبيرة من مواطني الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف استطلاع للمفوضية الأوروبية، أن نحو ثلثي مواطني دول الاتحاد الأوروبي يشعرون بالقلق إزاء أمن الاتحاد الأوروبي.

بين أن نحو 47% من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم "قلقون بعض الشيء" بشأن أمن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس القادمة. التحديات الأمنية في أوروبا وأوضح 17% آخرون إنهم "قلقون للغاية"، وعبر 77% من المواطنين في البرتغال عن أكبر المخاوف الأمنية.

وفي ألمانيا، قال 54% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم "قلقون بعض الشيء" أو "بشدة" بشأن أمن الاتحاد الأوروبي.

وكان معهد أبحاث الرأي العام "إبسوس" قد أجرى هذا الاستطلاع التمثيلي عبر الإنترنت لاستطلاع آراء أكثر من 25 ألف مواطن في الاتحاد الأوروبي تبلغ أعمارهم 15 عاما فما أكثر بين نهاية يونيو وبداية يوليو. الاتحاد الأوروبي وأشار الاستطلاع إلى أن حوالي 58% من مواطني الاتحاد الأوروبي ما زالوا يميلون إلى التفاؤل بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي، في حين أعرب نحو 37% عن تشاؤمهم.

ويرى حوالي 50% من مواطني الاتحاد الأوروبي أن الحرب في أوكرانيا تشكل التحدي الأكبر أمام الاتحاد الأوروبي حاليًا، في حين يرى 41% من الذين شملهم الاستطلاع أن الهجرة غير النظامية تشكل التحدي الأكبر حاليًا. المشاكل البيئية وتغير المناخ

وذكر 35% آخرون من المشاركين في الاستطلاع أيضا إلى المشاكل البيئية وتغير المناخ باعتبارها تمثل التحدي الأكبر.

وفيما يتعلق بالقضايا التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعطيها الأولوية، أشار المشاركون في أغلب الأحيان إلى البيئة وتغير المناخ بنسبة (33%) والهجرة غير النظامية بنسبة (33% أيضا)، تليها الأمن والدفاع بنسبة (29%) والحرب في أوكرانيا بنسبة (25%).