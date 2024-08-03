الديوان الملكي الأردني يعلن قدوم أول حفيدة للملك عبدالله الثاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم السبت أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، والأميرة رجوة الحسين، رزقا بمولودة سمياها “إيمان”.

وأعرب الديوان الملكي الهاشمي في بيان ، عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لولي العهد، والأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، وبارك للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، بحفيدتهما.. مضيفا أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين يعربان، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته.

كما أعربا عن أمنيتهما على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعما للشباب والشابات الأيتام، بدلا من إرسال الهدايا أو باقات الورود .

في السياق ذاته، نشر الملك عبدالله الثاني تغريدة بمناسبة قدوم الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني، قال فيها :”الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين.. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما.. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها.. نورتي عيلتنا جدو”.

كما نشرت الملكة رانيا العبدالله تغريدة، قالت فيها “الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي، مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا”.

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