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عاجل.. اصوات انفجارات في تل أبيب

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ياسر رشاد - القاهرة - أنباء عن أصوات انفجارات وسط فلسطين المحتلة، وتحدثت مصادر فلسطينية، حول انفجار عنيف وسط "ريشون لتسيون" في تل أبيب.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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