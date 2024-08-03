عاجل.. اصوات انفجارات في تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أنباء عن أصوات انفجارات وسط فلسطين المحتلة، وتحدثت مصادر فلسطينية، حول انفجار عنيف وسط "ريشون لتسيون" في تل أبيب.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية